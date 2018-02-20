Зинедин Зидан: «Марсело, Модрич и Кроос должны восстановиться к ответному матчу против «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о травмированных игроках и их восстановлении. А также о своем желании остаться в клубе.

«Модрич почувствовал дискомфорт в области подколенного сухожилия, он пропустил сегодняшнюю тренировку, но должен быстро восстановиться. Он, Кроос и Марсело должны быть готовы к ответному матчу с «ПСЖ».

Иногда у меня есть сомнения насчет моей работы, но пока я не устал, я продолжу работать. Я чувствую себя хорошо здесь и буду бороться за то, чтобы остаться.

Я наслаждаюсь каждым днем, проведенным с командой, конечно, порой работа утомляет, но я достаточно молод, не могу сказать, что я устал. Мои страсть и желание остаются прежними, надеюсь, проработаю в «Реале» еще много лет», – сказал Зидан.

Напомним, ответная встреча состоится в Париже 6 марта на стадионе «Парк де Пренс».

Фото: Global Look Press

Источник: Real Madrid Info