Зинедин Зидан: «Марсело, Модрич и Кроос должны восстановиться к ответному матчу против «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о травмированных игроках и их восстановлении. А также о своем желании остаться в клубе.
«Модрич почувствовал дискомфорт в области подколенного сухожилия, он пропустил сегодняшнюю тренировку, но должен быстро восстановиться. Он, Кроос и Марсело должны быть готовы к ответному матчу с «ПСЖ».
Иногда у меня есть сомнения насчет моей работы, но пока я не устал, я продолжу работать. Я чувствую себя хорошо здесь и буду бороться за то, чтобы остаться.
Я наслаждаюсь каждым днем, проведенным с командой, конечно, порой работа утомляет, но я достаточно молод, не могу сказать, что я устал. Мои страсть и желание остаются прежними, надеюсь, проработаю в «Реале» еще много лет», – сказал Зидан.
Напомним, ответная встреча состоится в Париже 6 марта на стадионе «Парк де Пренс».
Фото: Global Look Press
Источник: Real Madrid Info