Зинедин Зидан: «Гризманн хороший игрок. Вы это хотели услышать?»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался разговаривать с журналистами о форварде «Атлетико» и своем соотечественнике Антуане Гризманне. Француз отметил, что привык говорить о футболистах своей команды.

«Вы думаете, что сегодня подходящий день, чтобы поговорить об этом? Я думаю о других вещах — прежде всего о ближайшем матче «Реала». Я могу поговорить с вами о моих игроках. Я привык разговаривать с журналистами именно об этом.

Хороший ли Антуан игрок? Да, он хороший игрок. Вы это хотели услышать?» — говорит Зидан

Фото: Global Look Press

Источник: Goal