Зинедин Зидан: «Гризманн хороший игрок. Вы это хотели услышать?»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Антуан Гризманн - новый лидер сборной Франции

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался разговаривать с журналистами о форварде «Атлетико» и своем соотечественнике Антуане Гризманне. Француз отметил, что привык говорить о футболистах своей команды.

«Вы думаете, что сегодня подходящий день, чтобы поговорить об этом? Я думаю о других вещах — прежде всего о ближайшем матче «Реала». Я могу поговорить с вами о моих игроках. Я привык разговаривать с журналистами именно об этом.

Хороший ли Антуан игрок? Да, он хороший игрок. Вы это хотели услышать?» — говорит Зидан

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Евгений Морозов
Евгений Морозов

Читайте по теме

Кривцовый поход. Как белорусская звезда покоряет французский чемпионат

Рафаэль Бенитес считает, что Бэйл может стать лучшим игроком мира

Судебный риск. Как рефери меняют испанский футбол

Добавить комментарий

Войти с помощью: 