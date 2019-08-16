Зинедин Зидан: «Бэйл все еще с нами. Он важный игрок»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем с «Сельтой» провел пресс-конференцию. Француз ответил на вопросы о некоторых игроках.

О Бэйле

«Казалось, он уходит, но он все еще с нами. Он важный игрок, у меня будет головная боль при выборе стартового состава».

О Хамесе

«Он в хорошей форме, я рад, что он в составе».

О Винисиусе

«Ему всего 18 лет, я рассчитываю на него, как и на всех остальных. Моя задача – выбрать лучших игроков».

О Кубо

«Я правда надеюсь, что он останется, чтобы совершенствоваться. Он начнет с «Кастильей», но он будущее «Реала».

О Неймаре

«Он не игрок «Реала», я сосредоточен исключительно на своей команде».

О Погба

«Я доволен футболистами, которые у нас есть. Сейчас я сосредоточен только на матче с «Сельтой».

Фото: Global Look Press

Источник: As

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»