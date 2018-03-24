Зиги Шмид: Ибрагимович поможет нам в шестой раз выиграть MLS

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Зиги Шмид прокомментировал переход в команду нападающего Златана Ибрагимовича. Специалист уверен, что швед поможет команде.

«Появление в клубе одного из лучших бомбардиров в истории футбола, безусловно, поможет нам стать шестикратными чемпионами MLS. Как один из самых успешных игроков всех времен, Ибрагимович позитивно повлияет на нашу команду.

Мы уверены, что Златан способен стать одним из самых опасных форвардов лиги, и мы рады видеть его в «Лос-Анджелес Гэлакси», – приводит слова Шмида официальный сайт клуба.

Напомним, Златан Ибрагимович расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и переехал в Лос-Анджелес.

Фото: Global Look Press

Источник: LA Galaxy