Зидан покинул «Реал», Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Дерби Каунти». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Зидан

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 31 мая.

1. Зинедин Зидан объявил об уходе из «Реала».

Мауриси Почеттино стал главным кандидатом на пост главного тренера на пост тренера мадридского клуба.

2. Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Дерби Каунти».

39-летний специалист подписал трехлетний контракт с клубом из Чемпионшипа.

3. Марку Силва возглавил «Эвертон».

Для португальца это уже третий клуб АПЛ за последние полтора года: ранее он возглавлял «Халл» и «Уотфорд».

4. Тульский «Арсенал» расстался с четырьмя футболистами.

Команду покинули Александр Боурчану, Илья Максимов, Игорь Шевченко и Федерико Расич.

5. «Челси» заморозил проект по реконструкции «Стэмфорд Бридж».

6. Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера «Анжи».

7. «Спартак» объявил об уходе из клуба четырех тренеров.

Контракт не будет продлен с Романом Пилипчуком, Аттилой Мальфатти, Хавьером Нойя и Джорджо Д’Урбано.

Фото: Global Look Press

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