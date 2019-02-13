Зидан может возглавить «Челси» и удержать в команде Азара

Француз Зинедин Зидан может возглавить «Челси». 46-летний тренер ведет переговоры с клубом, владельцем которого является российский миллиардер Роман Абрамович.

Английские СМИ утверждают, что 60-летний итальянец Маурисио Сарри в ближайший месяц может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Челси» из-за неудовлетворительных результатов. 9 февраля «синие» потерпели сокрушительное поражение от «Манчестер Сити» (0:6), «Челси» не проигрывал так крупно с 1991 года. После той встречи итальянец заявил: «Я хочу играть в свой футбол и не планирую переходить к другому стилю. Сейчас команда не играет в мой футбол». Команда Маурицио Сарри занимает 6-е место в таблице АПЛ.

В четверг 14 февраля «Челси» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы со шведским «Мальме», успех в турнире может помочь итальянскому тренеру сохранить пост, ведь перед «синими» стоит цель пробить по итогам сезона в Лигу чемпионов.

Сообщается, что если Зинедин Зидан сменит во главе «Челси» Сарри, то в команде может остаться Эден Азар, недавно заявивший, что готов покинуть Лондон и перебраться в Мадрид, в «Реал». 28-летний бельгиец является большим поклонником Зинедина Зидана. «Все знают, что я уважаю Зидана как игрока, а также как тренера. Он был моим кумиром. Выступать под руководством Зидана было бы для меня мечтой», — в Англии приводят слова Азара, сказанные два года назад.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun

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