Журнал FourFourTwo включил Александра Головина в тройку главных открытий ЧМ-2018

Британский футбольный журнал FourFourTwo составил собственный рейтинг топ-10 игроков, ставших главными открытиями на ЧМ-2018. В нем также присутствует футболист сборной России.

На первое место FourFourTwo поставил 22-летнего хавбека сборной Мексики Ирвинга Лосано: на его счету победный гол в ворота сборной Германии в первом туре группового этапа ЧМ.

Второе место занял 30-летний полузащитник сборной Японии Такаси Инуи. На его счету гол + пас в матче группового этапа ЧМ с Сенегалом (2:2), а также гол в игре 1/8 финала против Бельгии (2:3).

На третье место FourFourTwo поставил 22-летнего полузащитника сборной России Александра Головина. Он забил гол и отдал две голевые передачи в матче первого тура ЧМ против Саудовской Аравии (5:0).

1. Ирвинг Лозано (Мексика)

2. Такаси Инуи (Япония)

3. Александр Головин (Россия)

4. Анте Ребич (Хорватия)

5. Хуан Кинтеро (Колумбия)

6. Бенжамен Павар (Франция)

7. Родриго Бентанкур (Уругвай)

8. Мусса Ваге (Сенегал)

9. Чо Хен У (Южная Корея)

10. Виктор Классон (Швеция)

Фото: Global Look Press

Источник: FourFourTwo