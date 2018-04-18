Жулио Сезар — о завершении карьеры: «Последние двадцать лет были великолепными, это больше, чем мечта»

Вратарь «Фламенго» Жулио Сезар объявил о завершении карьеры. Матч второго тура бразильской Серии А с «Америкой Минейро», который состоится в субботу, 21 апреля, станет прощальным для голкипера.

«Последний матч? Это будет прекрасно, но завершается целый этап моей жизни. Последние двадцать лет были великолепными, это больше, чем мечта. В детстве не мог даже представить, что у меня будет такая карьера. Субботний матч будет данью не мне, но тем, кто позволил мне достичь всего, что у меня есть, – «Фламенго» и его болельщикам. Меня приняли, когда я был еще ребенком, и подготовили меня к игре в Европе. Хочу их поблагодарить. Фанаты «Интера» знают, что меня не беспокоят камеры. Мне никогда не было стыдно выражать эмоции. Если захочу поплакать, я поплачу.

Я наслаждался этими тремя месяцами даже больше, чем предполагал. Я вернулся в молодость и в 38 лет чувствовал себя на 17. Несколько недель назад Винисиус сказал вещь, которая сильно тронула меня. Он сказал, что попросил остаться во «Фламенго» до конца сезона из-за меня, чтобы перенять у меня опыт», — сказал Сезар.

За всю карьеру Жулио Сезар участвовал в 317 матчах, 112 из них были сухими.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia