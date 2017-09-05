Жозеп Бартомеу: «Месси уже поставил подпись под новым контрактом с «Барселоной»

Автор: Дмитрий Темников 0

Лионель Месси

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил о ходе переговоров с нападающим команды Лионелем Месси по поводу продления действующего соглашения. Также Бартомеу подтвердил, что аргентинец подписал новый контракт.

«Месси уже поставил подпись под новым контрактом с «Барселоной». Вскоре все смогут увидеть протокольные фотографии.

По поводу Неймара: было ошибкой верить этому футболисту и его отцу. Однако уход Неймара дал клубу возможность вернуться к командной игре и сделать инвестиции в своих воспитанников», – заявил президент сине-гранатовых.

По некоторым данным, новая зарплата Месси составит около 60 миллионов евро в год. Однако официальной информации по этому поводу нет.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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