Жозеп Бартомеу: «Месси уже поставил подпись под новым контрактом с «Барселоной»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил о ходе переговоров с нападающим команды Лионелем Месси по поводу продления действующего соглашения. Также Бартомеу подтвердил, что аргентинец подписал новый контракт.

«Месси уже поставил подпись под новым контрактом с «Барселоной». Вскоре все смогут увидеть протокольные фотографии.

По поводу Неймара: было ошибкой верить этому футболисту и его отцу. Однако уход Неймара дал клубу возможность вернуться к командной игре и сделать инвестиции в своих воспитанников», – заявил президент сине-гранатовых.

По некоторым данным, новая зарплата Месси составит около 60 миллионов евро в год. Однако официальной информации по этому поводу нет.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es