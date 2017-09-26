Жозе Моуринью: «Я взял Мхитаряна на пресс-конференцию из уважения к русским болельщикам»

Автор: Владимир Шевелев 0

Генрих Мхитарян

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью взял полузащитника Генриха Мхитаряна на пресс-конференцию накануне матча с ЦСКА. Потугальский спрециалист объяснил, почему. 

«Участие Генриха в пресс-конференции – это не обязательно намек на то, что он сыграет в стартовом составе. Я выбрал Мхитаряна из уважения к русским болельщикам и журналистам.

Дело в том, что этот футболист говорит по-русски. Я ценю Мхитаряна и как игрока, но не ищите тут намеков», – сказал португалец.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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