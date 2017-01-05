Жозе Моуринью: «Я люблю «Манчестер Юнайтед», так что я очень счастлив»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, почему сразу полюбил свой новый клуб. Большую роль, по мнению специалиста, сыграли болельщики.

«Люди заставили меня моментально проникнуться глубокими к клубу, разбудили во мне желание работать для них.

Я говорю о людях, о типичных болельщиках «Манчестер Юнайтед», о тех, у кого есть невероятные воспоминания о прошлом и понимание настоящего, о тех, кто сохраняет веру в светлое будущее, но понимает, что дорога туда будет непростой. Они готовы поддерживать команду даже в плохие моменты.

Это для меня наиболее значимая вещь, то, что заставляет влюбиться в клуб. Это тронуло меня больше всего.

Мне очень нравятся мои игроки, не только футболисты, но и та человеческая взаимосвязь, что есть между ними. Они славные парни, и мне нравится работать с ними.

Я люблю свою команду, так что я очень счастлив. Помимо этого, мне бросили вызов – вернуть «МЮ» на те позиции, где он должен находиться. Я всем очень доволен», – сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»