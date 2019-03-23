Жозе Моуринью: «Хочу приступить к работе летом»

По словам португальца, несколько клубов уже делали ему предложения. Но конкретики пока нет.

Известный португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что в ближайшее время планирует вернуться к тренерской деятельности. Моуринью был уволен в декабре 2018 года. С тех пор португалец отклонил несколько предложений.

«Хочу вернуться летом. Хочу приступить к работе в новом клубе перед началом сезона. Точно знаю, чего не хочу, поэтому сказал «нет» уже трем-четырем клубам, которые делали мне предложения. Также знаю, чего хочу. Не говорю о конкретном клубе, а об условиях и «природе» клуба», — заявил Моуринью.

Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить «Реал Мадрид», в котором он уже работал, но мадридцы в итоге назначили на пост главного тренера другого бывшего наставника команды — Зинедина Зидана. Также сообщалось об интересе к Моуринью со стороны «Интера».

Фото: Global Look Press

Источник: beIN Sports