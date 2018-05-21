Жозе Моуринью выделят более 250 млн фунтов на летние трансферы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью получит на трансферы более 250 млн фунтов. «Дьяволы» готовят громкие трансферы.

Жозе Моуринью сказал управляющему клубом Эду Вудворду, что ему понадобится хотя бы пять новых игроков, чтобы побороться с «Манчестер Сити» в следующем сезоне.

Среди трансферных целей Моуринью – центрбек «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд, хавбек «Шахтера» Фред, Жоржиньо из «Наполи» и Сери из «Ниццы».

Согласно информации издания, «Манчестер Юнайтед» взвешивает трансфер Бэйла из «Реала», а левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро уже в ближайшее время может присоединиться к «Юнайтед».

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror