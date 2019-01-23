Жозе Моуринью встретился с президентом «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью является кандидатом на то, чтобы возглавить «ПСЖ». Португалец провел встречу с президентом парижского клуба Нассером аль-Хелаифи.
«ПСЖ» рассматривает возможные варианты замены Томаса Тухеля, если команда не выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов.
После 21-го тура «ПСЖ» возглавляют турнирную таблицу Лиги 1, опережая ближайшего конкурента на семь очков и имея две игры в запасе.
В 1/8 финала ЛЧ парижане встретятся с «Манчестер Юнайтед».
Фото: Global Look Press
Источник: The Sun