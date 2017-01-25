Жозе Моуринью: «У «МЮ» довольно сложная ситуация с ближайшими играми»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что участие в Кубке английской лиги и Лиге Европы может усложнить команде борьбу за попадание в четверку по итогам сезона. Португалец также пожаловался на маленькое количество выходных дней у футболистов.

«Я знаю, что нам будет сложно. Если мы обыграем «Халл» и выйдем в финал Кубка английской лиги, то в чемпионате мы не сыграем с «Манчестер Сити».

И тогда для этого матча выберут удивительный момент, трудный для нас, чтобы сыграть против них.

Потом есть Лига Европы, которая не прекращается. Там нужно играть матчи 1/16, 1/8 финала.

Такими образом, если мы проходим дальше, нам будет труднее. Но давайте посмотрим, что произойдет. Наш шанс выиграть кубок – 25%.

У меня в кабинете есть доска с расписанием наших матчей и возможных игр, и, когда я смотрю на нее, картина довольно сложная.

Мы знаем, что есть команды, у которых чудесная жизнь: они играют по выходным, потом пауза в два дня, и все отдыхают, все довольны и возвращаются свежими.

У команд есть 4 или 5 дней отдыха, есть время поработать над каждой деталью. И разница существенная, если честно», – сказал Моуринью.

После 22 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку таблицы чемпионата.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror