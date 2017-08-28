Жозе Моуринью: «Только после гола Рэшфорда я понял, что на нас собрался полный стадион»

Автор: Владимир Шевелев 0

Жозе Моуриньо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо остался недоволен поддержкой болельщиков во время субботнего матча с «Лестером».

По словам Моуриньо, впервые во время матча с «Лестером» он услышал поклонников МЮ только после гола Маркуса Рэшфорда. Все остальное время Жозе удивлялся поведению фанатов.

«Я не видел первый гол, поскольку в этом время готовил Джесси Лингарда к замене. Я увидел мяч в сетке, и, наверное, впервые за матч услышал толпу. Они вели себя очень-очень тихо. По их реакции было легко догадаться, что мы открыли счет, но только после гола Рэшфорда я понял, что на нас собрался полный стадион», — сказал Моуриньо после игры.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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