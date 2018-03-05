Жозе Моуринью станет экспертом российского канала на ЧМ-2018

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью присоединился к Russia Today. Португалец станет экспертом российского телеканала на время проведения ЧМ-2018.

Жозе Моуринью приедет в Москву, чтобы участвовать в спецвыпусках телеканала, посвященных ЧМ-2018, а также делиться со зрителями экспертным мнением и прогнозами результатов матчей турнира.

«Я очень рад, что стал частью команды RT. С нетерпением жду начала чемпионата мира, который пройдет этим летом в России, и буду с удовольствием делиться своими мыслями о ходе матчей», — сказал Жозе Моуринью о сотрудничестве с телеканалом.

«Продолжаем собирать на RТ dream team. Теперь у нас есть тренер», — сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Ранее к команде RT присоединился легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель. Легендарный вратарь будет вести авторскую спортивную программу на телеканале, рассказывать о важнейших событиях в мире футбола, а также посетит все российские города, где пройдет турнир.

Фото: Global Look Press

Источник: Russia Today