Жозе Моуринью: «Система видеоповторов еще не доработана»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает, что система видеоповторов (VAR) должна быть улучшена. Португалец прокомментировал эту ситуацию после отмененного гола Хуана Маты в ворота «Хаддерсфилд Таун» в 1/8 финала Кубка Англии.

«Я думаю, что это экспериментальный период: им нужно избавиться от ошибок и сделать систему идеальной. Я не был доволен, когда арбитр Кевин Френд прикоснулся к своему наушнику, так как знал, что сейчас что-то произойдет. Не самое лучшее ощущение. Но если решение не в пользу моей команды принято верно, то я доволен. Я хочу знать правду. Иногда решения принимаются в твою пользу, иногда — нет. Но я слышал мнения, что лайнсмен, возможно, был прав», — говорит Моуринью.

Напомним, что вчера «Юнайтед» обыграли «Хаддерсфилд» в матче 1/8 финала КА. Встреча завершилась счетом 2:0, а оба гола забил бельгийский нападающий «МЮ» Ромелу Лукаку.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC