Жозе Моуринью продлил контракт с «МЮ», Леонид Слуцкий нашел новую работу. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 января.
1. Леонид Слуцкий стал консультантом детско-юношеских команд «Ростова»
Экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий начал сотрудничество с «Ростовом».
2. Жозе Моуринью продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2020 года
Новое соглашение с португальцем рассчитано до лета 2020 года с возможностью продления еще на сезон.
3. Переговоры по Обамеянгу могут сорваться из-за действий «Арсенала»
В «Боруссии» недовольны, что «Арсенал» долго думает над каждым предложением.
4. Невен Суботич стал игроком «Сент-Этьена»
Контракт 29-летнего игрока был рассчитан до конца сезона, но «шмели» согласились отпустить его бесплатно в знак признательности за долгое выступление за команду.
5. «Динамо» подписало контракт с Федором Черных
Нападающий польской «Ягеллонии» Федор Черных продолжит карьеру в чемпионате России.