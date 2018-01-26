Жозе Моуринью продлил контракт с «МЮ», Леонид Слуцкий нашел новую работу. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 января.

1. Леонид Слуцкий стал консультантом детско-юношеских команд «Ростова»

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий начал сотрудничество с «Ростовом».

2. Жозе Моуринью продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2020 года

Новое соглашение с португальцем рассчитано до лета 2020 года с возможностью продления еще на сезон.

3. Переговоры по Обамеянгу могут сорваться из-за действий «Арсенала»

В «Боруссии» недовольны, что «Арсенал» долго думает над каждым предложением.

4. Невен Суботич стал игроком «Сент-Этьена»

Контракт 29-летнего игрока был рассчитан до конца сезона, но «шмели» согласились отпустить его бесплатно в знак признательности за долгое выступление за команду.

5. «Динамо» подписало контракт с Федором Черных

Нападающий польской «Ягеллонии» Федор Черных продолжит карьеру в чемпионате России.

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