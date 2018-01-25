Жозе Моуринью продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2020 года

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продлил контракт с клубом. Новое соглашение с португальцем рассчитано до лета 2020 года с возможностью продления еще на сезон.

Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года. Под его руководством в дебютном сезоне команда заняла шестое место в чемпионате, выиграв при этом Кубок английской лиги и Лигу Европы.

В текущем сезоне «Юнайтед» идет на втором месте в турнирной таблице премьер-лиги после 24 туров, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 12 очков.

Фото: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»