Жозе Моуринью продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2020 года

Автор: Евгений Морозов 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продлил контракт с клубом. Новое соглашение с португальцем рассчитано до лета 2020 года с возможностью продления еще на сезон.

Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года. Под его руководством в дебютном сезоне команда заняла шестое место в чемпионате, выиграв при этом Кубок английской лиги и Лигу Европы.

В текущем сезоне «Юнайтед» идет на втором месте в турнирной таблице премьер-лиги после 24 туров, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 12 очков.

Фото:  официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Источник:  официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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