Жозе Моуринью отказался пожать руку Марку Хьюзу, так как тот просил судью удалить его

Стала известна причина, по которой главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался от рукопожатия со своим коллегой из «Сток Сити» Марком Хьюзом. Это произошло после выездного матча чемпионата Англии (2:2).

Подсказывая футболистам во время игры, Моуринью пересек границу технической зоны хозяев, после чего Хьюз толкнул португальца, сказав ему: «Отвали!» Следом Хьюз попросил главного судью матча Нила Суорбрика удалить Моуринью.

Примечательно, что остальным членам тренерского штаба «Сток Сити» португалец пожал руки после игры.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN