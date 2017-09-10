Жозе Моуринью отказался пожать руку Марку Хьюзу, так как тот просил судью удалить его

Автор: Евгений Морозов 0

Стала известна причина, по которой главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался от рукопожатия со своим коллегой из «Сток Сити» Марком Хьюзом. Это произошло после выездного матча чемпионата Англии (2:2).

Подсказывая футболистам во время игры, Моуринью пересек границу технической зоны хозяев, после чего Хьюз толкнул португальца, сказав ему: «Отвали!» Следом Хьюз попросил главного судью матча Нила Суорбрика удалить Моуринью.

Примечательно, что остальным членам тренерского штаба «Сток Сити» португалец пожал руки после игры.

Фото: Global Look Press
Источник:  ESPN

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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