Жозе Моуринью осужден на год условно за налоговые махинации. Тренер заплатит 2 миллиона штрафа

Автор: Евгений Морозов 0

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью согласился на один год условного тюремного заключения. Португалец за налоговые преступления, совершенные им в период работы в Испании.

В мае специалист признал себя виновным в совершении двух преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов от имиджевых прав в 2011 и 2012 годах на сумму 3,3 миллиона евро. Теперь португалец заплатит 2 миллиона евро штрафа.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010-го по 2013 год.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Серхио Рамос

Серхио Рамос покинет «Реал» в случае возвращения Жозе Моуринью

Хамес Родригес

«Арсенал» может арендовать Хамеса Родригеса до конца сезона

Андрей Лунин

Андрей Лунин отказался досрочно возвращаться в «Реал»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 