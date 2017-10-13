Жозе Моуринью об игре с «Ливерпулем»: «Сыграем с одним защитником и девятью нападающими»

Автор: Владимир Шевелев 0

Жозе Моуринью

Завтра состоится игра «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью пошутил насчет своей тактической схемы на предстоящий матч с мерсисайдцами.

На вопрос, стоит ли выбрать более атакующий стиль игры на этот матч, потугальский специалист ответил:

«Мы выйдем на поле с одним защитником и девятью нападающими, не переживайте. Конечно.

Мы сыграем с одним парнем сзади, перейдем на новую схему – это будет эволюция «дубль-ве». Сыграем с девятью нападающими, не беспокойтесь», – сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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