Жозе Моуринью об игре с «Ливерпулем»: «Сыграем с одним защитником и девятью нападающими»

Завтра состоится игра «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью пошутил насчет своей тактической схемы на предстоящий матч с мерсисайдцами.

На вопрос, стоит ли выбрать более атакующий стиль игры на этот матч, потугальский специалист ответил:

«Мы выйдем на поле с одним защитником и девятью нападающими, не переживайте. Конечно.

Мы сыграем с одним парнем сзади, перейдем на новую схему – это будет эволюция «дубль-ве». Сыграем с девятью нападающими, не беспокойтесь», – сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»