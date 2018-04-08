Жозе Моуринью о словах Гвардиолы и Райолы: «Мне не интересно, кто из них лжец, а кто честен»

Автор: Михаил Серебряков 0

Jose Mourinho

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал высказывания своего коллеги Пепа Гвардиолы, работающего в «Манчестер Сити». А также дал свою оценку конфликту агента Мино Райолы и тренера «горожан».

Гвардиола ранее заявил, что Райола предлагал ему приобрести Погба. Агент ответил, что он стал бы обсуждать возможный трансфер только с «Манчестер Сити», не с тренером.

«Гвардиола говорит одно, а агент это отрицает. Выходит, один из них говорит правду, другой – неправду.

Честно говоря, мне не интересно узнавать, кто из них лжец, а кто честен. У меня это не вызывает интереса», – дал комментарии Моуринью.

Напомним ,что Мино Райола является футбольным агентом полузащитника «МЮ» Поля Погба, который оформил дубль во вчерашнем матче с «Манчестер Сити» (2:3), тем самым отсрочив чемпионство команды Гвардиолы.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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