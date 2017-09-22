Жозе Моуринью: «Не собираюсь плакать и считать дни до возвращения Погба»

Автор: Владимир Шевелев 0

Моуриньо и Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, когда вернется в строй травмировавшийся Поль Погба. В отсутствие французского хавбека он намерен довериться другим игрокам команды.

«Понятия не имею, когда вернется в строй Погба. Однако, повторюсь, эта ситуация является хорошей возможностью для остальных игроков получить игровую практику. Я доверяю им. Так что не собираюсь плакать и считать дни до возвращения Погба в строй. Пока он не вернулся, я доверяю другим своим игрокам», — сказал Моуринью.

Изначально сообщалось, что восстановление Погба может затянуться на шесть недель, однако позже сообщалось, что хавбек может выбыть на три месяца. Позже Моуринью опроверг информацию о трех месяцах.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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