Жозе Моуринью: «Не собираюсь плакать и считать дни до возвращения Погба»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, когда вернется в строй травмировавшийся Поль Погба. В отсутствие французского хавбека он намерен довериться другим игрокам команды.

«Понятия не имею, когда вернется в строй Погба. Однако, повторюсь, эта ситуация является хорошей возможностью для остальных игроков получить игровую практику. Я доверяю им. Так что не собираюсь плакать и считать дни до возвращения Погба в строй. Пока он не вернулся, я доверяю другим своим игрокам», — сказал Моуринью.

Изначально сообщалось, что восстановление Погба может затянуться на шесть недель, однако позже сообщалось, что хавбек может выбыть на три месяца. Позже Моуринью опроверг информацию о трех месяцах.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»