Жозе Моуринью: «МЮ» будет трудно улучшить свое положение в чемпионате Англии»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Жозе Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что клубу будет тяжело улучшить положение в АПЛ из-за календаря. «МЮ» занимает шестое место в чемпионате.

«Нам будет трудно улучшить свое положение в чемпионате Англии. Проблема в том, что будет очень тяжелый календарь: АПЛ, финал Кубка лиги, Лига Европы. В Лиге Европы команды, в отличие от Лиги чемпионов, вообще играют каждую неделю — это две игры за семь дней. Получается, что у нас будет по 3-4 матча в неделю. Это очень тяжелый график, но он является таким по понятным причинам — мы ведь проходим раунд за раундом в разных турнирах», —  заявил Моуринью.

После 22 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6 место, имея в активе 41 очко.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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