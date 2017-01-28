Жозе Моуринью: «МЮ» будет трудно улучшить свое положение в чемпионате Англии»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что клубу будет тяжело улучшить положение в АПЛ из-за календаря. «МЮ» занимает шестое место в чемпионате.

«Нам будет трудно улучшить свое положение в чемпионате Англии. Проблема в том, что будет очень тяжелый календарь: АПЛ, финал Кубка лиги, Лига Европы. В Лиге Европы команды, в отличие от Лиги чемпионов, вообще играют каждую неделю — это две игры за семь дней. Получается, что у нас будет по 3-4 матча в неделю. Это очень тяжелый график, но он является таким по понятным причинам — мы ведь проходим раунд за раундом в разных турнирах», — заявил Моуринью.

После 22 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6 место, имея в активе 41 очко.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal