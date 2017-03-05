Жозе Моуринью: «Мы со Златаном не привыкли плакаться журналистам»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями после игры с «Борнмутом» (1:1). Португалец высказался о Златане и о его отношениях с журналистами.

В ходе матча защитник «Борнмута» команды Тайрон Мингз наступил на голову нападающего Златана Ибрагимовича. Форвард впоследствии ударил оппонента локтем в лицо.

«Златан – большой мальчик. Мы из поколения уличного футбола, футбола для мужиков. Мы не из того поколения, у которого принято идти к журналистам и плакаться о случившемся.

Что важно, так это результат. Все остальное не имеет значения для нас», – заявил португалец.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC Sport