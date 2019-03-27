Жозе Моуринью может возглавить клуб французской Лиги 1

Появилась информация, что услугами португальца интересуются команды из числа лидеров чемпионата Франции. Сам тренер планирует вернуться к работе будущим летом.

Известный португальский тренер Жозе Моуринью может стать главным тренером одного из клубов чемпионата Франции. По информации французских СМИ, существует вероятность, что португальский специалист возглавит «Лион» или «Монако», в составе которого выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

Ранее сам Моуринью заявлял, что хочет вернуться к тренерской работе не раньше лета 2019 года. Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в декабре прошлого года.

«Монако» под руководством Леонарду Жардима после 29 сыгранных матчей занимает в турнирной таблице чемпионата Франции 16-е место, находясь в восьми очках от зоны вылета. «Лион», набрав 57 баллов, идет третьим.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe