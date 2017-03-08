Жозе Моуринью: «Мне трудно поверить, что мы будем играть на таком поле»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подверг критике качество газона на стадионе «Олимп 2» в Ростове-на-Дону. Англичане сыграют с «Ростовом» первый матч 1/8 финала Лиги Европы 9 марта.

«Мне все еще трудно поверить, что мы будем играть завтра. Мне трудно поверить, что мы будем играть на таком поле, если это можно назвать полем.

Я не знаю, какую команду выпустить играть. Не знаю, примет ли участие в матче Мхитарян.

Мне нужно о многом подумать, потому что я ожидал увидеть нечто более пригодное для игры. Летом мы с «Манчестер Сити» решили не играть на подобном поле, но сейчас мы, похоже, должны.

У меня до сих пор ни с кем не было никаких контактов относительно поля, лишь мимолетный контакт с одним джентльменом из УЕФА. Когда я осматривал поле и высказал джентльмену свои опасения, он ответил: игроки застрахованы, так что если что-то случится, никаких проблем.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror