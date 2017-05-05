Жозе Моуринью: «Маркус Рэшфорд работает так много, чтобы мы забыли о его возрасте»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Сельтой» (1:0) в рамках первого полуфинального матча Лиги Европы. Также специалист поделился мнением о нападающем команде Маркусе Рэшфорде.

«Я очень доволен игрой «Манчестер Юнайтед», но не результатом. В первом тайме нужно было забивать три или хотя бы два гола, но мы ушли на перерыв при счете 0:0. Мы играли достаточно хорошо, чтобы закрыть вопрос о выходе в финал уже после первого матча, но теперь придется играть в полную силу на «Олд Траффорд».

Маркус Рэшфорд? Он является 19-летним ребенком, который обожает футбол. После тренировок он задерживается на полчаса, чтобы потренировать удары со штрафных, а потом ждет своего шанса. Он работает так много, чтобы мы забыли о его возрасте», — заявил Моуринью.

Напомним, что в нынешнем сезоне Маркус Рэшфорд провел в футболке манкунианцев уже 49 матчей, в которых отличился 11 голами и 4 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC