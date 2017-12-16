Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» готов продать Генриха Мхитаряна и Люка Шоу»

Главный тренер манкунианцев подтвердил, что клуб готов продать полузащитника Генриха Мхитаряна и защитника Люка Шоу при наличии адекватных предложений.

«Будет ли «МЮ» рассматривать предложения по Мхитаряну и Шоу в январе? Думаю, да, если будут предлагать хорошую цену. Таков мой подход в тех случаях, когда клуб мне что-то рекомендует по поводу продажи игроков. Каждый футболист имеет свою стоимость. Если игрок несчастлив в команде и запрашивает продать его за сумму, которую клуб посчитает хорошей, то, как это было в случаях с Депаем и Шнейдерленом в прошлом, я не могу ответить отказом», — сказал по этому поводу португальский тренер.

Ранее сообщалось, что между Моуринью и Мхитаряном случился конфликт при разборе матча с «Брайтоном». Люк Шоу не проходит в основной состав «Манчестер Юнайтед»: за 4 сезона в команде он провел на поле неполных 33 матча.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph

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