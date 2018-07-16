Жозе Моуринью: «Лучшая команда проиграла в финале ЧМ-2018 из-за ошибки в концепции VAR»

Автор: Михаил Серебряков 0

Жозе Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат финального матча ЧМ-2018 между национальными командами Франции и Хорватии (4:2). По его мнению, ключевым эпизодом игры, стало ошибочное назначение пенальти в ворота хорватов. 

«Французы провели впечатляющий турнир, на пути к финалу смотрелись очень здорово. И сегодня они победили. Остается только поздравить подопечных Дидье Дешама с этим достижением.

Хорваты же выглядели очень расстроенными. Лучшая команда проиграла, и, по моему мнению, это произошло из-за ошибки в концепции использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Там не было пенальти. Судья обязан прибегать к использованию этой системы в крайних случаях. Этот таковым не являлся», — сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press
Источник: RT на русском

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