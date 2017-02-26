Жозе Моуринью: «Летом мы подпишем двух-трех новых игроков»

«Манчестер Юнайтед» летом планирует приобрести несколько игроков для усиления состава. Об этом заявил главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

«Мы не приобрели новичков в зимнее трансферное окно, чтобы сделать это летом. Если посмотреть на наш нынешний состав, а также на сложности, с которыми «МЮ» пришлось столкнуться, то можно понять, что мы играли очень достойно.

Думаю, что летом мы подпишем двух-трех новых игроков, которые смогут помочь нам выйти на новый уровень», – заявил Жозе.

«Манчестер» занимает 6-е место в текущем розыгрыше АПЛ. «Манкунианцы» имеют 48 очков в активе, а от второго места их отделяет всего 4 балла.

Напомним, что «МЮ» продолжает борьбу за Лигу Европы, где в 1/8 встретится с «Ростовом». Матчи пройдут 9 и 16 марта. Первый матч «Манчестер» проведет в гостях.

Фото: Global Look Press

Источник: Skysports