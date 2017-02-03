Жозе Моуринью: «Лестер» — это одна из величайших вещей в мировом футболе»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

 

Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о наставнике «Лестера» Клаудио Раньери. Специалист не поскупился на комплименты в адрес итальянца.

«Думаю, то, что сделал „Лестер“, — это одна из величайших вещей в мировом футболе. Никто уже не ожидает, что они снова станут чемпионами. То, что они сделали, было уникальным, настолько уникальным, что Раньери заслужил называться лучшим тренером мира», — цитирует Моуринью источник.

«Лестер Сити» 5 февраля сыграет против «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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