Жозе Моуринью: «Лестер» — это одна из величайших вещей в мировом футболе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о наставнике «Лестера» Клаудио Раньери. Специалист не поскупился на комплименты в адрес итальянца.

«Думаю, то, что сделал „Лестер“, — это одна из величайших вещей в мировом футболе. Никто уже не ожидает, что они снова станут чемпионами. То, что они сделали, было уникальным, настолько уникальным, что Раньери заслужил называться лучшим тренером мира», — цитирует Моуринью источник.

«Лестер Сити» 5 февраля сыграет против «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports