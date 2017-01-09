Жозе Моуринью: «Если Рэшфорд будет играть за «МЮ» всю свою карьеру, он сможет побить рекорд Руни и Чарльтона»



Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о том, сможет ли 19-летний нападающий манкунианцев Маркус Рэшфорд побить рекорд результативности Уэйна Руни и сэра Бобби Чарльтона. Специалист предрекает игроку великое будущее.

В матче Кубка Англии против «Рединга» (4:0) Руни забил свой 249-й гол в составе «МЮ» и догнал по этому показателю Чарльтона.

«На мой взгляд, побить этот рекорд в условиях современного футбола – это сложно. Я не знаю, разве это знает кто-нибудь другой?

Маркусу сейчас 19 лет. Если он будет играть за «МЮ» всю свою карьеру, то, может быть, сможет добиться подобного. Но Руни забил много голов», — сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports