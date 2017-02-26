Жозе Моуринью: «Чемпионство Клаудио Раньери значит больше, чем мои три с «Челси»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Жозе Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил достижения Клаудио Раньери с «Лестер Сити». Он поставил достижение итальянца выше своих собственных.

«Для меня увольнение из «Челси» стало новым этапом. Думаю, с Клаудио будет так же. Это случается с тренерами, и нет смысла делать из этого драму.

Мне помогло понимание того, что болельщики «Челси» остались благодарны мне за все то, что я сделал для клуба. Это же должно помочь и Раньери. Фанаты «Челси» не забудут то, что я сделал, а Клаудио сделал для «Лестера» куда больше.

Его победа в Премьер-лиге значит больше всех моих титулов с «Челси». Даже спустя 50 лет фанаты «Лестера» будут о ней помнить», – сказал Моуринью.

Напомним, что на этой неделе руководства «Лестера» приняло решение уволить Раньери с поста главного тренера клуба.

Фото: Global Look Press
Источник:  Independent.co.uk

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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