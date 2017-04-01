Жозе Моуринью: «Была ли игра равной? Давид де Хеа проспал весь матч»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Вест Бромвичем» (0:0) в 30-м туре АПЛ. Португалец уверен, что «МЮ» показывают лучшее качество игры в этом сезоне.

«Вы спрашиваете меня, была ли игра равной? Извините, глупый вопрос. Одна команда переходит половину поля один раз за 90 минут, а вторая атакует, атакует и атакует, и вы спрашиваете меня, была ли игра равной? Давид де Хеа проспал весь матч.

У одной команды все время был мяч, у второй — нет. Одна команда пыталась выиграть, а вторая — сыграть вничью. Голкипер одной команды дурачился, а второй сделал три великолепных сейва.

В этом сезоне у нас много ничьих. Команды приезжают сюда за одним очком, а вратари — за званием игрока матча. Мы были лучше всех в плане качества игры, владения мячом и создания моментов, но слишком часто играли вничью», — цитирует Моуринью источник.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC