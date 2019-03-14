Жозе Моуринью: «Зидан идеален для «Реала»

Автор: Павел Зайцев 0

Бывший тренер «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал возвращении Зинедина Зидана в мадридский клуб. Француз на этой неделе сменил Сантьяго Солари.

«Нет, конечно, я не расстроен.

Со мной никогда не обсуждали, хочу ли я вернуться. Думаю, что это идеальное решение.

Зидан проделал великолепную работу в клубе за несколько последних лет, так что это идеально и для него, и для клуба.

Теперь у него новый проект, он может начать все с нуля и доказать всем свой талант. Так что я желаю ему всего наилучшего», – сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

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