Жозе Моуринью: «Зидан идеален для «Реала»

Бывший тренер «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал возвращении Зинедина Зидана в мадридский клуб. Француз на этой неделе сменил Сантьяго Солари.

«Нет, конечно, я не расстроен.

Со мной никогда не обсуждали, хочу ли я вернуться. Думаю, что это идеальное решение.

Зидан проделал великолепную работу в клубе за несколько последних лет, так что это идеально и для него, и для клуба.

Теперь у него новый проект, он может начать все с нуля и доказать всем свой талант. Так что я желаю ему всего наилучшего», – сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana