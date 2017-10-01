Жозе Моуриньо: «Я не люблю перерывы на матчи сборных»

Автор: Дмитрий Темников 0

Лига чемпионов. 2 тур. ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» — 1:4. Москва. «ВЭБ Арена». 27 сентября 2017 г.

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуриньо высказался насчет матчей национальных сборных. Португальский специалист заявил, как относится к паузам в чемпионате.

«Я не люблю перерывы на матчи сборных. У нас уже была такая пауза в сезоне, а следующая игра состоялась через два дня после возвращения игроков. Для нас это плохо, но жаловаться бессмысленно», — заявил Моуриньо.

Напомним, после 7 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков. Команда Жозе делит первое место с  «Манчестер Сити».

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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