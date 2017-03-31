Жозе Моуриньо: «Я был несправедлив к Швайнштайгеру»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо признался, что несправедливо относился к полузащитнику Бастиану Швайнштайгеру, перешедшему в «Чикаго Файр». По ходу сезона-2016/17 португалец даже отправил 32-летнего немца в команду дублёров.

«Швайнштайгер — один из игроков, перед которым я должен извиниться за то, как я относился к нему на начальном этапе. Последнее, что я сказал ему: «Я был несправедлив к тебе». Когда Швайнштайгер попросил отпустить его, нужно было сказать «да». Он знает об этом. Я буду скучать, Бастиан хороший парень, оказывает хорошее влияние во время тренировок, но мне пришлось его отпустить.

Что бы я сделал иначе, если бы мог? Я позволил бы ему быть в команде. В то время у нас было слишком много игроков. Многие находились в сомнительной ситуации. У нас были Шнейдерлин, Депай, огромная команда.

Я не жалею. Для меня не проблема признать, если я не прав. Я сказал ему об этом».

Фото: Global Look Press

Источник: BBC