Жозе Моуриньо: «В матче с «Челси» я не ищу мести»

Накануне четвертьфинала Кубка Англии с «Челси» главный тренер «МЮ» Жозе Моуриньо ответил на вопросы. По его словам, у него нет никаких реваншистских чувств к «синим».



«Я не ищу мести, не ищу ничего неправильного или плохого. Если все иначе, то иначе в позитивном смысле, не в негативном.

Если говорить о чем-то особенном, то есть одна вещь – возможность встретить Гари Стэйкера в туннеле до и после матча. Это близкий супердруг.

Я удивлен тем, как они играют. Мне кажется странным, что от них требуют другого футбола, потому что игра «синих» феноменальна. «Челси» – потрясающая оборонительная команда».

Четвертьфинал Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Юнайтед» состоится 13 марта в 22:45 по московскому времени на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Фото: Global Look Press

Источник: goal.com