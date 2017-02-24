Жозе Моуриньо: «Стадион «Лестера» должен быть назван именем Раньери»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо выразил восторг своим итальянским коллегой Клаудио Раньери. Португалец был расстроен его увольнению из «Лестера».

«Выражаю почтение Раньери, он написал самую красивую историю в АПЛ. Клаудио заслуживает того, чтобы стадион «Лестера» был назван в его честь. Увольнение итальянца из команды вновь заставило весь мир говорить о «Лестерt». Такие моменты сближают. Важно понимать, что такое футбол, и нам нужно реагировать.

Никто не повторит достижение Раньери. Пока тяжело найти слова, чтобы оправдать данную отставку. Но мы должны уметь справляться с этим», — подытожил Моуриньо.

После 25 туров Премьер-лиги «лисы» с 21 очком идут на 17-м месте в турнирной таблице, от зоны вылета команду отделяет один балл. Последней игрой 65-летнего Раньери на посту главного тренера «Лестера» стал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи», где испанцы победили — 2:1.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC