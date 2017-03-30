Жозе Моуриньо: «Слухи о Неймаре – это абсурд»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал слухи о приобретении нападающего «Барселоны» Неймара. По мнению Жозе, приобрести бразильца нереально.

«Такой клуб, как «Барселона», никогда не продаст Неймара. Месси еще молод и впереди у него еще долгие годы карьеры, но ему уже под 30, и Неймар станет главной звездой «Барсы» после Месси.

Я всегда стараюсь быть объективным и прагматичным в плане того, что прошу у клубов. Но слухи о Неймаре – это абсурд. Попытку переманить Неймара я могу сравнить с попыткой взломать сейф – это нереально».

В текущем сезоне Неймар провел 35 матчей во всех турнирах и забил 14 мячей. Следующий его гол за «Барсу» станет сотым для бразильского форварда в составе каталонцев.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN