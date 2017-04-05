Жозе Моуриньо: «Шоу не понимает мой стиль игры»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо раскритиковал защитника Люка Шоу после матча 31-го тура АПЛ. Португальский специалист считает, что молодой защитник не понимает его стиль игры.

«Говорю об этом, потому что все уже знают. Я доволен производительностью Шоу, но я был его мозгом. Он играл возле меня, и я принимал решения за него. Я говорил, когда нужно открываться, когда прессинговать соперника, я принимал за него все решения.

На таком уровне требуется фантастическая форма, великолепные технические навыки. У Шоу все это есть, но он не понимает мой стиль игры. Он должен думать на поле», — заявил Моуриньо.

Ранее Жозе Моуринью заявлял, что Люк Шоу сильно отстант от конкурентов по многим показателям.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports