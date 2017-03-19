Жозе Моуриньо рассуждает об уроках жизни

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Жозе Моуриньо

Главный тренер «МЮ» пожаловался на предвзятое отношение со стороны футбольной Ассоциации. По его словам, не все чисто в английском футболе.

«Я остаюсь очень счастливым человеком, который может быть эмоциональным в случае особенной победы. В этом плане я остаюсь таким же, но я также понимаю, что на меня всегда смотрят по-другому.

Мне запретили посещать стадион, где играла моя команда, даже если бы я купил билет. В этом году меня удалили за то, что я пнул бутылку, другой тренер толкнул судью, но ничего не последовало.

Я начинаю понимать, что есть силы, против которых невозможно бороться. Это урок жизни. Несправедливый урок».

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте, набрав 52 очка после 27 игр.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Владимир Шевелев

Читайте по теме

Роналду

Криштиано Роналду забивает минимум 25 голов десятый сезон подряд

Тео Уолкотт: «С нетерпением жду возможности сыграть вместе с Санчесом»

Роджерс: «Не знал о знаковой дате Джеррарда»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 