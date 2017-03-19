Жозе Моуриньо рассуждает об уроках жизни

Главный тренер «МЮ» пожаловался на предвзятое отношение со стороны футбольной Ассоциации. По его словам, не все чисто в английском футболе.
«Я остаюсь очень счастливым человеком, который может быть эмоциональным в случае особенной победы. В этом плане я остаюсь таким же, но я также понимаю, что на меня всегда смотрят по-другому.
Мне запретили посещать стадион, где играла моя команда, даже если бы я купил билет. В этом году меня удалили за то, что я пнул бутылку, другой тренер толкнул судью, но ничего не последовало.
Я начинаю понимать, что есть силы, против которых невозможно бороться. Это урок жизни. Несправедливый урок».
В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте, набрав 52 очка после 27 игр.
Фото: Global Look Press
Источник: ESPN