Жозе Моуриньо рассуждает об уроках жизни

Главный тренер «МЮ» пожаловался на предвзятое отношение со стороны футбольной Ассоциации. По его словам, не все чисто в английском футболе.

«Я остаюсь очень счастливым человеком, который может быть эмоциональным в случае особенной победы. В этом плане я остаюсь таким же, но я также понимаю, что на меня всегда смотрят по-другому.

Мне запретили посещать стадион, где играла моя команда, даже если бы я купил билет. В этом году меня удалили за то, что я пнул бутылку, другой тренер толкнул судью, но ничего не последовало.

Я начинаю понимать, что есть силы, против которых невозможно бороться. Это урок жизни. Несправедливый урок».

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте, набрав 52 очка после 27 игр.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN