Жозе Моуриньо приказал уволить всех болбоев с «Олд Траффорд»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Жозе Моуриньо

Португальский тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо недоволен работниками домашней арены команды. Об этом сообщают европейские СМИ.

По мнению португальца, болбои на «Олд Траффорд» подают мячи слишком долго. В то время, как «МЮ» проигрывает по ходу встречи, дети исполняют свои обязанности медленно. Вместо болбоев главный тренер манкунианцев приказал поставить футболистов юношеских команд «красных дъяволов».

После 21-ого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко. Команда португальского специалиста находится на 6-м месте в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror

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Дмитрий Темников
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