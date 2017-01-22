Жозе Моуриньо приказал уволить всех болбоев с «Олд Траффорд»

Португальский тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо недоволен работниками домашней арены команды. Об этом сообщают европейские СМИ.

По мнению португальца, болбои на «Олд Траффорд» подают мячи слишком долго. В то время, как «МЮ» проигрывает по ходу встречи, дети исполняют свои обязанности медленно. Вместо болбоев главный тренер манкунианцев приказал поставить футболистов юношеских команд «красных дъяволов».

После 21-ого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко. Команда португальского специалиста находится на 6-м месте в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror