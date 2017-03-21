Жозе Моуриньо подарил Курбану Бердыеву серебряный кубок

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Бердыев

Перед началом ответной встречи «Ростова» и «МЮ» в рамках 1/8 финала Лиги Европы Жозе Моуриньо вручил подарок Курбану Бердыеву. Пресс-служба «Ростова» рассказала о том, что находилось внутри черного ящика.

Незадолго до начала ответной встречи Жозе Моуриньо зашел в раздевалку «Ростова» и передал Курбану Бердыеву подарок.

«Мы знакомы с тех времен, когда мой «Интер» играл с «Рубином» в Лиге чемпионов. Хоть он и немного закрытый, но это вежливый и приятный человек», – заявил Моуриньо.

В «Ростове» сначала поиграли с болельщиками, предложив тем угадывать содержание черного ящика. Затем же клуб опубликовал фото действительно впечатляющего сувенира от Жозе Моуриньо.

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Напомним, по сумме двух встреч «МЮ» прошел «Ростов» на стадии 1/8 финала Лиги Европы с общим счетом 2:1.

Фото: Global Look Press
Источник: пресс-служба «Ростова»

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Вадим Павлов

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