Жозе Моуриньо: «Почему я посетил матч Хорватия-Украина? Хотел насладиться хорошей погодой после дождя в Манчестере»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Жозе Моуриньо

Накануне главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо побывал на матче отбора ЧМ-2018 между Хорватией и Украиной. Португалец объяснил причины посещения данной встречи.

«Я  приехал на игру, чтобы хорошо провести выходные и повидать таких друзей, как Предраг Миятович и Давор Шукер. Считаете, что я прилетел посмотреть на определенных игроков? Сегодня в футболе вам не нужно путешествовать по другим странам, чтобы увидеть в деле того или иного футболиста. А вообще я приехал как человек, который хочет насладиться хорошей погодой после дождя в Манчестере», — подытожил Моуриньо.

Напомним, матч проходил в Загребе на стадионе «Максимир». Благодаря голу Николы Калинича хорваты одержали минимальную победу.

Фото: Global Look Press
Источник: HNTV

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

АПЛ. «Эвертон» обыграл КПР и другие матчи

Бэйл

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» собираются побороться за Гарета Бэйла

Президента португальского клуба наказали за махинации с налогами

Добавить комментарий

Войти с помощью: 