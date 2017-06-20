Жозе Моуриньо не хочет вернуть Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо против перехода в свою команду нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Португалец не видит надобности в покупке своего соотечественника.

По мнению Моуриньо, 32-летний Роналду — возрастной футболист. Дорогостоящий трансфер не станет для «красных дъяволов» лучшим способом для усиления состава.

Напомним, Криштиану выразил расстройство руководством мадридцев и заявил об уходе из клуба. Команда недостаточно поддержала его в скандале с налогами.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca