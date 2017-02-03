Жозе Моуриньо не хочет покупать Антуана Гризманна

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Гризманн

Возможный переход Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед» вызвал разногласия между руководством и главным тренером клуба. Жозе Моуриньо не уверен в надобности приобретения игрока «Атлетико».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо сомневается в целесообразности приобретения форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Идею такого трансфера поддерживают руководители клуба.

Ранее сообщалось, что клуб уже согласовал личный контракт Гризманна с зарплатой в 17,7 миллиона евро в год. Его действующее соглашение с мадридским клубом рассчитано до середины 2021 года, а сумма отступных за него составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард сборной Франции провел за «Атлетико» 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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Вадим Павлов

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